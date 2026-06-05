Jesse Ridgway interrumpe su embarazo tras diagnóstico de síndrome de Down

ESTADOS UNIDOS — El creador de contenido digital Jesse Ridgway y su esposa Ashley decidieron interrumpir su proceso de embarazo tras recibir un diagnóstico médico de Síndrome de Down en el feto, una resolución que ha generado una ola de indignación y debate entre diversas comunidades de usuarios en las redes sociales.

La información sobre la interrupción fue confirmada por el propio influencer estadounidense, de 33 años de edad, mediante un comunicado emitido a través de sus historias en la plataforma Instagram el pasado 3 de junio. La pareja sentimental había anunciado públicamente la espera de su futuro hijo apenas tres meses antes, específicamente el 29 de marzo de 2026.

"Esta semana, mi esposa y yo tomamos la difícil decisión de interrumpir el embarazo debido a la Trisomía 21", escribió el creador de contenido digital, quien catalogó la situación como una determinación compleja y devastadora que ha resultado extremadamente traumática para ambos.

La pareja anunció su embarazo en marzo, pero el diagnóstico cambió sus planes.

De acuerdo con lo expuesto por Ridgway, su esposa se sometió al procedimiento de interrupción médica a principios de esta semana y actualmente se encuentra en un periodo de recuperación. El influencer detalló que la intervención se ejecutó sin complicaciones de salud aparentes, aunque admitió que la pareja se encuentra sumida en un profundo agotamiento emocional.

En sus declaraciones escritas, el estadounidense explicó que su reacción inicial al diagnóstico genético fue de sorpresa pero con optimismo, llegando a comprometerse a ejercer la paternidad. No obstante, argumentó que cambió de postura al evaluar las implicaciones médicas de la Trisomía 21, haciendo mención a riesgos de salud como afectaciones cardíacas, problemas de audición y retrasos en el desarrollo físico e intelectual del menor.

Ridgway explicó que la decisión fue difícil y emocionalmente agotadora para ambos.

"El Síndrome de Down no es una 'bendición', es objetivamente terrible desde el punto de vista de la salud", aseveró Ridgway en su mensaje a la comunidad virtual. El emisor añadió que existía un riesgo estimado de aborto espontáneo de aproximadamente el 50 por ciento debido a dicha condición, situación que a su juicio incrementaba las complicaciones médicas y el peligro físico directo para Ashley.

A pesar de manifestar su conocimiento de que la noticia causaría decepción entre un sector de sus seguidores en plataformas digitales, el influencer expresó su agradecimiento por las historias personales compartidas y el apoyo recibido por su base de fanáticos. Finalmente, indicó que tras superar este proceso traumático tienen la intención de intentar un nuevo embarazo en el futuro con la expectativa de obtener un resultado diferente.