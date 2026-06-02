Hombre se queda encerrado en cine de Monterrey tras función

MONTERREY, México — Un hombre que se quedó dormido mientras veía una película en una sala de cine ubicada en el centro de Monterrey terminó encerrado en el establecimiento durante casi un día, lo que provocó la movilización de los cuerpos de rescate locales sin que inicialmente pudieran localizar a los encargados del negocio.

El afectado, identificado como Raúl, labora como guardia de seguridad privada y recientemente había completado una extenuante jornada laboral con un turno de 48 horas continuas. Con el fin de distraerse, acudió a un complejo cinematográfico de la zona centro para presenciar la función de la película "Zona de riesgo". Sin embargo, debido al agotamiento físico acumulado por su empleo, se quedó profundamente dormido en su asiento durante la proyección.

Raúl, un guardia de seguridad, se quedó dormido en el cine tras un largo turno de trabajo.

De acuerdo con los reportes oficiales del incidente, el hombre se percató de que lo habían dejado encerrado aproximadamente a las 10:30 horas del lunes. Al despertar, notó que la función había terminado, el complejo se encontraba completamente vacío y las salidas estaban bajo llave. Al verse atrapado, Raúl procedió a comunicarse vía telefónica con el número de emergencias 911 para solicitar el auxilio de las corporaciones de seguridad pública.

El hombre despertó y se dio cuenta de que estaba solo y encerrado en el cine.

Debido a que el afectado es originario de otra entidad federativa y manifestó encontrarse solo en el estado de Nuevo León, no disponía de familiares, amigos o conocidos cercanos a quienes contactar en la ciudad para asistirlo en la situación, por lo que su única opción fue esperar la ayuda institucional.

Durante la madrugada de este martes, elementos de Protección Civil de Monterrey y agentes de la Policía Regia arribaron a las instalaciones del cine con la intención de liberarlo tras el reporte. No obstante, las brigadas de auxilio no consiguieron ubicar ni ponerse en contacto con los gerentes, encargados o empleados responsables del establecimiento comercial para abrir los accesos principales.

Los cuerpos de rescate no pudieron localizar a los empleados del cine para abrir las puertas.

Raúl describió el suceso ante los medios de comunicación locales como una experiencia "horrible", detallando que permaneció encerrado por un periodo prolongado de tiempo y que pasó varias horas sin la posibilidad de probar alimento o bebida dentro del inmueble sellado.

La liberación del hombre ocurrió finalmente hasta la mañana de este martes 2 de junio, alrededor de las 07:30 horas, cuando el personal matutino del cine llegó a abrir las instalaciones para iniciar sus labores habituales. Según el testimonio de la víctima, los empleados del lugar evitaron dar mayores explicaciones o disculpas sobre el descuido y se limitaron a indicarle de forma escueta: "salga por ahí". Tras confirmarse que se encontraba en aparentes buenas condiciones, el afectado pudo retirarse por sus propios medios para dirigirse a su domicilio a descansar.