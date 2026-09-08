Volkswagen vende planta en Alemania para fabricar armamento

Volkswagen vendió una planta en Alemania que será usada para fabricar armamento para preservar empleos.

Volkswagen anunció la venta de su planta en Alemania a Aurelius Capital para fabricar armamento para Europa.

De acuerdo con el anuncio de la automotriz, participará en un proyecto para convertir su fábrica en Osnabrück en un “centro de producción de sistemas de defensa antiaérea”.

Cabe destacar que Volkswagen anunció la semana pasada un acuerdo entre la dirección y los síndicos para recortar 100 mil puestos de trabajo antes de que llegue el 2030.

Volkswagen busca preservar empleos ante recortes masivos en la empresa.

La empresa automotriz Volkswagen anunció un proyecto para convertir su planta en Alemania en una fábrica de armamento antiaéreo para preservar “una gran parte de los empleos a largo plazo”.

De acuerdo con el comunicado presentado por la empresa, se trata de una medida tomada ante la crisis que terminará con 100 mil empleos antes de que se acabe la década.