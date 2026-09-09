Apple presenta el iPhone 18 Pro con A20 Pro

CUPERTINO, California — La compañía tecnológica Apple presentó oficialmente su nuevo dispositivo insignia, el iPhone 18 Pro, en el marco de su tradicional conferencia magistral celebrada en las instalaciones del Apple Park en Cupertino, California. El anuncio marca el lanzamiento formal de la línea móvil con la que la empresa busca encabezar el mercado de la telefonía inteligente en este ciclo.

Entre las innovaciones técnicas destacadas durante la transmisión figura la integración del procesador A20 Pro, desarrollado mediante nanotecnología de última generación. De acuerdo con las especificaciones compartidas por la firma, este chip proporciona un incremento en la capacidad de procesamiento de la unidad central (CPU), optimizando la ejecución de tareas complejas y la eficiencia energética general del teléfono.

El iPhone 18 Pro destaca por su procesador A20 Pro

En el apartado de software e inteligencia artificial, el asistente virtual Siri recibió actualizaciones para interpretar entornos visuales en tiempo real a través de la cámara del dispositivo. Esta función permite a los usuarios capturar imágenes o enfocar objetos para recibir explicaciones automáticas, además de sumar herramientas de personalización vocal. Las modificaciones buscan fortalecer la experiencia del usuario tanto en el ecosistema de aplicaciones como en la captura fotográfica. El dispositivo incorpora el nuevo chip A20 Pro, desarrollado mediante un proceso de fabricación en nanotecnología que mejora la capacidad del procesador central (CPU) y optimiza el consumo de energía. Este componente está diseñado para gestionar tareas de alta demanda, como procesamiento gráfico, ejecución de videojuegos e integración de funciones avanzadas de inteligencia artificial.

Actualizaciones significativas en Siri

En materia de software, el asistente virtual Siri integra herramientas avanzadas de reconocimiento visual mediante el sistema de cámaras del teléfono. Esta función permite interpretar imágenes del entorno inmediato y ofrecer explicaciones en tiempo real sobre objetos o situaciones enfocadas por el usuario, además de incorporar opciones adicionales para personalizar la voz.

La empresa continúa detallando las características de la nueva generación de dispositivos durante la transmisión de su evento corporativo global.