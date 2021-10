Mesero les cobra 100 pesos por guardarles un pastel en el refrigerador (VIDEO)

En redes sociales comenzó a viralizarse un video en donde usuarios de TikTok denunciaron a un mesero que les cobró 100 pesos por guardar un pastel en el refrigerador.

Como era de esperarse, esto causó un sinfín de opiniones divididas entre los demás usuarios; pues mientras unos aseguran que los establecimientos si deben cobrar por este tipo de servicios, hay quienes señalan que ´no es lo correcto´.

Mesero les cobra 100 pesos por guardarles un pastel al refrigerador: "Quedamos como estúpidas"

Hace algunos días, la usuaria de TikTok identificada como nombre Diana González publicó un video en el que ella y dos amigos más cuentan entre risas lo sucedido.

Al inicio de la grabación se puede escuchar a la joven decir "Quedamos como estúpidas", debido a que el mesero les ofreció guardar el pastel en el refrigerador. Sin embargo, nunca les advirtió del costo que esto implicaría.

Los tres amigos habrían llegado al lugar porque estaban festejando el cumpleaños de uno de ellos.

Como parte de la celebración, decidieron llevar su propio pastel.

Así que cuando el mesero los atendió, les ofreció guardarlo en refrigerio; aunque nunca se imaginaron que les fueran cobrar 100 pesos por ese servicio.

Fue hasta que pidieron la cuenta, que se percataron de que hasta abajo venía un apartado que indicaba el precio de haber metido el pastel en el refri.

Como parte de la descripción de la publicación, la usuaria escribió: "A 100 la metida ?? JAJAJAJAJA Avisen!!!"

Como era de esperarse, esto causó un sinfín de reacciones y opiniones divididas entre los usuarios.

Hay quienes coinciden en que "no se debería cobrar por ello"; así como quienes indican que "hay lugares donde si cobran por ese tipo de facilidades".

Además, hubo quienes señalaron que "era obligación del mesero informarles sobre el costo de ello".

"Me pasó. Me dijo el mesero ´si desean cargar su teléfono también lo pueden hacer´. En la factura me cargaron lo de la luz".

"Que barato está todo, menos la metida ??".

"¡Qué robo! ¿Dónde es? Para nunca ir.

"Yo he sido mesero por muchos años y cuando ofrecemos guardar el pastel es por servicio, por empatía y porque queremos que nos inviten".

Son solo algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación.