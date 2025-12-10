Llena de celebridades: Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams serán anfitrionas de la Met Gala 2026. Aún quedan unos meses; sin embargo, las celebridades que año con año asisten a la Met Gala ya comenzaron a alistarse para el gran evento de moda que marca tendencia a lo largo del año. Por ello, su icónica organizadora, Anna Wintour, dio a conocer la lista de famosos que se sumarán a encabezar la edición 2026. Se trata de un trío de alto nivel: Beyoncé, Venus Williams y Nicole Kidman, quienes acompañarán a la legendaria editora de Vogue en la organización del evento repleto de estrellas el próximo mayo.

Williams, quien nunca había sido anfitriona, asume el papel siete años después de que su hermana menor y también campeona de tenis, Serena, fungiera como copresidenta. Beyoncé fue presidenta honoraria en 2013 y Kidman copresidió en 2003 y 2005. Wintour, como cada año, supervisa el evento anual, una recaudación de fondos que el año pasado aportó un récord de 31 millones de dólares al Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte.

El museo también anunció un comité anfitrión para la gala, presidido por el diseñador Anthony Vaccarello y la actriz y cineasta Zoë Kravitz. El grupo incluye a los músicos Sabrina Carpenter, Doja Cat, LISA, Sam Smith y Yseult; la bailarina Misty Copeland; los actores Teyana Taylor, Elizabeth Debicki, Gwendoline Christie y Lena Dunham; la basquetbolista A´ja Wilson; las modelos Alex Consani, Paloma Elsesser y Lauren Wasser; la editora de Vogue Chloe Malle; y la artista Anna Weyant.

De acuerdo con la información, el código de vestimenta para la gala del 4 de mayo aún no se ha dado a conocer, pero estará alineado con el tema "Arte del Vestuario", anunciado el mes pasado como la próxima exposición de primavera del instituto.