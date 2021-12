"Mi esposo es gay y tenemos 2 hijas": matrimonio que desafía estereotipos

Se dio a conocer la historia de una pareja donde él es homosexual y ella heterosexual, pero incluso así tiene un buen matrimonio.

Brynn de 35 años, vive en Michigan con su esposo Matthew de 33 con quien tiene 2 hijas; pese a la diferencia en la orientación sexual, la mujer contó que parte del secreto es "tener un sexo genial".

Se conocieron en un evento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una congregación que curiosamente no aprueba las relaciones entre personas del mismo sexo.

El hombre le confesó su homosexualidad en las primeras citas, pero eso no evitó que se hicieran buenos amigos y posteriormente, una pareja estable.

"Ya sabía que no teníamos una fuerte atracción química, como la que había experimentado con otros novios, pero realmente no me importó; sé que él piensa que soy atractiva, sé que se siente atraído por mí y su orientación sexual no niega esas cosas", dijo la fémina.

Ambos no dudan en resaltar su conexión sexual: "resulta que lo del sexo funciona muy bien, así que todo salió perfecto", destacó el varón que se desempeña como investigador posdoctoral en psicología.