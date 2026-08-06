Kazajistán: Dron taxi realiza su primer vuelo con pasajero

Hace historia el primer vuelo con pasajero de un dron taxi en Kazajistán. La aeronave está diseñada para transportar a dos pasajeros, alcanza velocidades de hasta 130 km/h y tiene capacidad para vuelos de hasta 35 kilómetros.

ASTANÁ, KAZAJISTÁN- Un dron con un pasajero a bordo ha completado su primer vuelo en la historia de Kazajistán en el marco de un proyecto de taxi aéreo, informó este jueves el Ministerio de Transportes kazajo. "La aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) realizó un vuelo de demostración (...), en el marco del torneo internacional Juegos del Futuro 2026. Este es el primer vuelo de este tipo con un pasajero en la historia de Kazajistán", reza el comunicado de Transportes de la república centroasiática.

Detalles confirmados

La aeronave está diseñada para transportar a dos pasajeros, alcanza velocidades de hasta 130 km/h y tiene capacidad para vuelos de hasta 35 kilómetros. El ministerio informó de que la fase inicial del proyecto incluirá la organización de rutas de demostración y turísticas de entre 5 y 30 minutos de duración sobre los lugares de interés natural, cultural e histórico de Kazajistán.

Impacto en la comunidad

Se espera que en el futuro, los drones aéreos se integren en la infraestructura de transporte del país y complementen las opciones de movilidad actuales, también con la opción de brindar atención médica de emergencia, la extinción de incendios y logística, entre otras funciones.