VIDEO: Incómodo encuentro de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, con influencer en Miami

Antonela Roccuzzo vivió un momento inesperado a la salida de un partido de pádel en Miami, cuando fue interceptada por el influencer @ziv.tamir, conocido en redes sociales como "el hombre de los relojes". El creador de contenido, sin advertir que se trataba de la esposa de Lionel Messi, inició una conversación para conocer detalles del reloj que llevaba puesto.

Durante el breve intercambio, Antonela recibió la ayuda de sus amigas para comprender las preguntas del influencer, quien se expresaba en inglés. En el video, se observa cómo el hombre examina el accesorio mientras Roccuzzo responde con gestos y sonrisas.

La situación tomó un giro aún más incómodo cuando Tamir le preguntó directamente a qué se dedicaba. Antonela optó por no contestar y solo sonrió ante la cámara.

El video fue publicado en TikTok y rápidamente se volvió viral, alcanzando más de 8 millones de reproducciones. En los comentarios, los usuarios reaccionaron con humor y sorpresa: algunos bromearon sobre el nivel de inglés de la rosarina y otros cuestionaron que el influencer no la haya reconocido de inmediato.