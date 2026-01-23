Fallece Francis Buchholz, bajista de Scorpions a los 71 años

Muere Francis Buchholz, bajista de la legendaria banda Scorpions

El músico fue pieza clave en la historia de la agrupación y trabajó en sus más grandes éxitos

El arranque del 2026 se lleva a una figura más del mundo del rock. Francis Buchholz, exbajista de la legendaria banda alemana Scorpions, falleció a los 71 años luego de una dura batalla contra el cáncer, confirmaron familiares del músico a través de las redes sociales.

"Con una tristeza abrumadora y un corazón pesado compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció ayer después de una batalla privada contra el cáncer. Dejó este mundo pacíficamente, rodeado de amor", mencionan en una publicación en la que fanáticos y cercanos lamentaron su partida.

"Nuestros corazones están destrozados. A lo largo de su lucha contra el cáncer, nos quedamos a su lado, enfrentando todos los desafíos como familia - exactamente de la manera que él nos enseñó. A sus fans alrededor del mundo - queremos dar las gracias por vuestra inquebrantable lealtad, amor y la creencia que pusieron en él a lo largo de su increíble viaje. Tú le diste el mundo, y él te dio su música a cambio. Aunque las cuerdas se han callado, su alma permanece en cada nota que tocó y en cada vida que tocó. Con amor y gratitud", señala el mensaje firmado por sus familiares Hella, Sebastián, Louisa y Marietta.

Francis Buchholz y su legado en Scorpions

Buchholz estuvo activo en la banda desde 1973 y dejó la agrupación en 1992, por lo que fue parte de la época dorada de la banda, en la que publicaron discos como Lovedrive (1979), Blackout (1982), Love at First Sting (1984) y Crazy World (1990), que dieron exposición a la banda a nivel internacional.

El músico fue parte de éxitos como No One Like You, Blackout, Rock like a Hurricane, Still Loving You, Big City Nights, Wind of Change y Send me an Angel, hits de los ya mencionados discos.

Reacciones de la banda y el mundo del rock

La banda alemana también compartió la noticia, agradeciendo el legado que dejó en la agrupación, en sus seguidores y la música.

"Acabamos de recibir la triste noticia de que nuestro viejo amigo y bajista, Francis Buchholz, ha fallecido. Su legado con la banda vivirá para siempre, y siempre recordaremos los buenos momentos que hemos compartido juntos. Nuestros corazones están con Hella, su familia y amigos. DEP Francis", escribieron en sus redes sociales Klaus Maine, Rudolf Schenker y Matthias Jabbs, miembros activos de la agrupación, con quienes compartió escenario.

"Muy triste noticia... Nuestros corazones están con Hella, Louisa, Marietta y Sebastián, Q.E.P.D Francis", compartió Herman Rarebell, exbaterista de Scorpions y también clave en la alineación de la época dorada de la banda alemana.