Aaron Mercury se enfrentará a Mario Bautista en Supernova: Génesis 2026

¿Quién es Aaron Mercury? El influencer retó a Mario Bautista en Supernova: Génesis

Él es Aaron Mercury, influencer que peleará contra Mario Bautista en Supernova: Génesis este 2026.

Aaron Mercury es un reconocido creador de contenido confirmado para pelear en la segunda edición de Supernova: Génesis.

El influencer viene de un 2025 exitoso tras su participación en reality shows como La Casa de los Famosos y Las Estrellas bailan en Hoy, de donde salió ganador.

¿Quién es Aaron Mercury?

Aaron Hernández González es un influencer originario de Querétaro, conocido artísticamente como Aaron Mercury. El también cantante tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram, mientras que en TikTok tiene más de 14 millones de fans. Se volvió viral por tener una breve relación con Yeri Mua, la cual terminó porque la influencer comenzó una relación con Naim Darrechi.

¿Qué edad tiene Aaron Mercury?

Aaron Mercury nació el 2 de noviembre de 2000, por lo que actualmente tiene 25 años de edad.

¿Quién es la esposa de Aaron Mercury?

Aaron Mercury no está casado, pero ha sido pareja de influencers como Yeri Mua, con quien no terminó bien y protagonizó una guerra de declaraciones en redes sociales. También tuvo una breve relación con Tammy Parra, pero terminaron luego de que la tiktoker tuviera una pelea en vivo con los amigos Aaron Mercury, Melissa Navarro y Massad.

¿Qué signo zodiacal es Aaron Mercury?

Escorpio es el signo zodiacal de Aaron Mercury, quienes suelen ser introvertidos y autodidactas. Les gusta ser muy honestos y suelen crear vínculos con las personas de manera inmediata.

¿Cuántos hijos tiene Aaron Mercury?

Aaron Mercury es muy abierto con su vida personal, por lo que se sabe que no tiene hijos.

¿Qué estudió Aaron Mercury?

Aaron Mercury estudió Relaciones Internacionales, pero decidió dedicarse a la creación de contenido digital. Abrió su cuenta de TikTok en 2019 y su carisma se ganó que los usuarios de redes sociales lo comenzaran a seguir.

¿En qué ha trabajado Aaron Mercury?

En 2020, Aaron Mercury formó parte de influencers que crearon un team al que llamaron Ken y tuvo gran aceptación, al punto de que grabó un video con la tiktoker Charli D´amelio. También ha incursionado en la música y ha lanzado sencillos en su cuenta de YouTube como: "Bien", "Super conectados" y "Apaga la luz".

Aaron Mercury contra Mario Bautista en Supernova: Génesis

En medio de los preparativos para la segunda edición de Supernova: Génesis este 2026, Aaron Mercury fue nombrado entre los peleadores. Su contrincante será nada más y nada menos que el también influencer Mario Bautista, quien contendió en la primera edición del evento, derrotando a Westcol. Con Supernova: Génesis, Aaron Mercury dará un salto temporal al boxeo de exhibición tras su paso por programas de reality show. El influencer incluso empezó a compartir videos de sus entrenamientos en sus redes sociales después de que se anunciara su pelea de manera oficial. Supernova: Génesis tendrá lugar el próximo 26 de abril de 2026 en Arena CDMX. El evento contará con transmisión en vivo y números musicales.

Aaron Mercury es confirmado para Las Estrellas bailan en Hoy

El lunes 6 de octubre, un día después de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025, Aaron Mercury fue anunciado para un nuevo reality show. Se trata de Las Estrellas bailan en Hoy, el programa que pone a famosos a competir en la pista de baile. La gran noticia se la hizo llegar su compañero de cuarto, y ganador de La Casa de los Famosos México 2025, Aldo Tamez de Nigris. Por su parte, Aaron Mercury expresó una fuerte emoción al haber recibido esta invitación. Siendo que desde su confirmación en el reality show de baile se convirtió en uno de los favoritos del público. Sin embargo, todavía se desconoce quién será la pareja de Aaron Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Aaron Mercury es el último eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

El domingo 28 de septiembre se llevó a cabo la última gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2025. Esa noche se definieron a los habitantes que serían los finalistas de esta temporada del reality show. Siendo Aaron Mercury quien no logró los votos suficientes del público, convirtiéndose en el último eliminado de la competencia. Aaron Mercury salió de La Casa de los Famosos México 2025 tras 9 semanas de competencia y tras haber regresado de varias nominaciones.

Aaron Mercury ya es comparado con Sian Chiong ante su llegada a La Casa de los Famosos México 2025

Aaron Mercury fue confirmado para ser otro de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025, pero ya lo comparan con Sian Chiong. Este 4 de julio se reveló que el tercer habitante confirmado para la La Casa de los Famosos México 2025, es Aaron Mercury. Y aunque tiene millones de seguidores en sus redes sociales, hay usuarios que siguen sin terminar de convencerse de la participación del tiktoker. Pues aseguran que su participación será como la de Sian Chiong, uno de los más odiados en la temporada pasada. Aaron Mercury reveló que la gente siempre quiere encasillar a las personas o compararlas con los participantes anteriores. "¿Por qué se encasillan en eso? Conozcan a las personas" Aaron Mercury.

Aaron Mercury es de los favoritos para entrar a La Casa de los Famosos México 2025

La popularidad que ha adquirido Aaron Mercury a lo largo de los años le ha permitido pasar de la creación de contenido a la música. Pero, ahora su alcance podría llegar ahora a la televisión con La Casa de los Famosos México 2025. Desde que se confirmó la fecha de estreno para la nueva temporada del reality show, Aaron Mercury acaba de ser confirmado para entrar. Por lo que sus fans ya apoyan su ingreso a La Casa de los Famosos México 2025. Desde el 30 de junio de 2025, los habitantes empezaron a ser anunciados, siendo Facundo -de 47 años de edad- el primer confirmado. El nombre del presentador también resonó con fuerza en la televisora y redes sociales como un habitante para esta temporada.

Aaron Mercury, el único mexicano que compite por ser el rostro más bello del 2024

La plataforma digital TC Candler publicó hace unos días su lista anual de los nominados para ser la persona más atractiva del 2024. Usuarios de redes sociales votan por el personaje que les parece el más guapo del mundo y entre los nominados están. Timothée Chalamet, de 28 años de edad, Chris Evans, 42 años de edad, Henry Cavill, de 40 años de edad, Chris Hemsworth, de 40 años de edad. Y la gran sorpresa fue que Aaron Mercury aparece en esta lista y si los usuarios lo deciden, él podría ser el rostro más bello del 2024. Aaron Mercury ya presumió en sus redes sociales su nominación y sus fan piden votar por él.

Aaron Mercury entrará a La Casa de los Famosos 4 de Telemundo?

En Instagram, la creadora de contenido Chamonic3 dio a conocer que Aaron Mercury sería el primer participante confirmado de La Casa de los Famosos 4; no obstante, ahora participará en La Casa de los Famosos México 2025. Aaron Mercury ha confirmado su entrada a La Casa de los Famosos México 2025, y sus fans recibieron de buena manera la noticia. La participación del youtuber en el reality show será su debut en la televisión, puesto que su carrera la ha enfocado en las redes sociales y en la música. De hecho Aaron Mercury, se le vió con los miembros del Team Infierno, especialmente con Sergio Mayer. La Casa de los Famosos México 2025 con Aaron Mercury se estrenará el 27 de julio del 2025.

Aaron Mercury, el tiktoker que terminó con el dedo fracturado por defender a Yeri Mua

Los amigos de Yeri Mua salieron en su defensa tras ser agredida por Brian Villegas, entre ellos Aaron Mercury en 2022; quien se encontraba de visita en Veracruz. Antes de la tragedia, Aaron Mercury y Yeri Mua hicieron un en vivo, pues tenían planeado ir a los lugares más divertidos de Veracruz. Sin embargo, todo se volvió turbio cuando Brian Villegas y Yeri Mua se encontraron en un antro, y comenzaron una trifulca. Como resultado de la pelea, Aaron Mercury terminó con un dedo fracturado y denunció a Brian Villegas en su cuenta de Instagram y lo tachó de violento.

La pelea entre Yeri Mua y Brian Villegas dejó varios lesionados

Aaron Mercury contó en sus historias de Instagram, que Brian Villegas trató de agredir a Yeri Mua, por lo que él y otros amigos trataron de defenderla. "Brian, el ex de Yeri Mua, la agredió y nosotros al tratar de defenderla salimos perjudicados. Yo tengo el pulgar roto, ya me lo dijeron. O sea, vas con alguien que sabes que no se sabe defender y ahí sí eres muy valiente, cuando sabes que alguien te la devolver, ahí traes a toda la gente" Aaron Mercury. El influencer acusa a Brian Villegas de llevar a personas para que los agrediera y cuando él -Aaron Mercury- golpeó a uno de los involucrados, se fracturó el pulgar. Aaron Mercury dice que Brian Villegas rompió una botella en la cabeza de otro de los amigos de Yeri Mua y tachó a Brian Villegas de psicópata.