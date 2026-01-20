Karol G y Feid terminan su relación tras tres años juntos

Karol G y Feid ponen fin a su relación tras tres años

Aunque parecían muy enamorados, Karol G y Feid terminaron su relación. Aunque la relación de Karol G, de 34 años de edad, y Feid parecía una de las más estables, a tres años de su romance pusieron fin a su relación.

Karol G y Feid habrían terminado de la mejor manera meses atrás cuando decidieron ponerle fin a su relación, asegura una fuente cercana.

¿Cómo ocurrió la ruptura?

Oficialmente, Karol G y Feid tenían tres años de relación cuando decidieron terminar de forma amistosa hace unos meses, aseguran. Aunque de forma oficial Karol G y Feid no han informado sobre el fin de su relación, una fuente cercana a la pareja confirmó a TMZ que ya terminaron.

Sin ahondar en detalles sobre el motivo que llevó a la ruptura, se compartió que fue de forma amistosa, lo que se respaldaría con que aún se siguen en Instagram.

Detalles sobre su relación

Los primeros rumores del romance de Karol G y Feid iniciaron en 2021. Sin embargo, no fue hasta agosto de 2023 que se mostraron oficialmente como pareja. Pese a ello, la fuente cercana a la pareja aseguró que juntos tenían 3 años en una relación que mantenían lejos del ojo público con selectivas muestras de cariño ante sus fans.

La canción que compartieron

Se dice que hace meses Karol G y Feid terminaron su romance tras 3 años juntos. Tiempo atrás se creía que su relación iba muy bien por la canción que compartieron. En junio de 2025, Karol G estrenó su disco ´Tropicoqueta´ donde colaboró en una canción con Feid llamada "Verano Rosa". Por el contexto de la letra se creía que Karol G y Feid vivían su mejor momento en la relación, pero meses después se confirmó que terminaron su romance.