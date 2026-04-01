Artemis II: el regreso humano a la Luna comienza ahora

Después de más de medio siglo, la humanidad está a punto de volver a mirar la Luna... pero esta vez, desde mucho más cerca.

La misión Artemis II de la NASA despega este miércoles con un objetivo claro: marcar el inicio de una nueva era en la exploración espacial. No se trata solo de un viaje, sino de un ensayo histórico que podría abrir la puerta a colonizar nuestro satélite natural.

Artemis II: Un viaje de 10 días alrededor de la Luna

Artemis II llevará a cuatro astronautas en una travesía de aproximadamente 10 días, durante la cual rodearán la Luna sin aterrizar.

La misión utilizará la nave Orion, diseñada para viajar más lejos que cualquier misión tripulada anterior. El plan es claro: probar todos los sistemas necesarios para que, en futuras misiones, los humanos vuelvan a pisar suelo lunar.

Durante el viaje, los astronautas:

- Realizarán experimentos científicos

- Evaluarán sistemas de comunicación y navegación

- Monitorearán su salud en condiciones de espacio profundo

Todo esto servirá como preparación para misiones más ambiciosas.

La participación de América Latina en la misión Artemis II

Aunque Artemis II no aterrizará en la Luna, su importancia es enorme. Es la primera misión tripulada del programa Artemis y funciona como un ensayo general para el regreso humano al satélite.

La NASA busca asegurarse de que todo funcione perfectamente antes de intentar un alunizaje, previsto en los próximos años.

Además, esta misión permitirá probar trayectorias avanzadas que aprovechan la gravedad de la Tierra y la Luna para ahorrar combustible, una técnica clave para viajes más largos.

Uno de los detalles más llamativos es que América Latina también forma parte de esta misión.

Argentina participa con el microsatélite Atenea, un dispositivo que pondrá a prueba tecnologías de comunicación a gran distancia.

Este pequeño satélite será capaz de operar a unos 70 mil kilómetros de la Tierra, demostrando que la exploración espacial moderna ya no es exclusiva de unas pocas potencias.

Objetivos de la NASA más allá de la Luna: un futuro en Marte

Artemis II no es el destino final, sino el comienzo.

El verdadero plan de la NASA incluye:

- Regresar astronautas a la superficie lunar

- Construir una estación orbital llamada Gateway

- Establecer una presencia humana permanente en la Luna

- Preparar futuras misiones a Marte

Este proyecto también forma parte de una nueva carrera espacial, donde Estados Unidos compite con otras potencias por liderar la exploración lunar.

Un momento histórico en desarrollo

La última vez que los humanos viajaron cerca de la Luna fue en 1972, durante el programa Apolo. Hoy, más de 50 años después, Artemis II marca el regreso a ese territorio... pero con tecnología mucho más avanzada.

Este vuelo no solo representa progreso científico, sino también un cambio de visión: la Luna ya no es solo un destino, sino un paso hacia algo mucho más grande.

En pocas palabras

Artemis II es:

- El primer vuelo tripulado lunar en décadas

- Un viaje de 10 días alrededor de la Luna

- Una prueba clave para futuras misiones

- Un esfuerzo internacional

- El inicio del camino hacia Marte