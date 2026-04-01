"Super Mario Galaxy: La Película" divide a la crítica y queda por debajo de su antecesora

La película Super Mario Galaxy: La Película ha comenzado su recorrido entre la crítica especializada con una recepción mixta, mostrando resultados inferiores en comparación con la primera entrega de la franquicia.

De acuerdo con el sitio Rotten Tomatoes, la nueva cinta cuenta actualmente con un 43% de aprobación basado en alrededor de 56 reseñas iniciales. Esta cifra contrasta con el desempeño de la primera película, que alcanzó un 59% tras acumular 288 críticas.

Comparativa con la primera entrega

Aunque las calificaciones aún podrían modificarse conforme se publiquen más opiniones, el panorama inicial sugiere que será complicado que la secuela iguale o supere el puntaje de su predecesora.

A pesar de la recepción moderada por parte de la prensa, la primera entrega logró un destacado 95% de aprobación del público, además de consolidarse como un éxito en taquilla a nivel global.

Calificaciones individuales de la crítica

En cuanto a evaluaciones individuales, los resultados reflejan opiniones divididas: Game Informer otorgó una calificación de 8.5 sobre 10, mientras que IGN le dio un 6. Por su parte, The Guardian fue más severo con un 1 sobre 5, y Total Film la calificó con 3 sobre 5.

La situación es aún más crítica en Metacritic, donde la película registra un promedio de 35 sobre 100 basado en 32 críticas, evidenciando una tendencia menos favorable entre los especialistas.