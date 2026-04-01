Sabo Romo y la decisión más íntima: cuando el rock enfrenta el final

El nombre de Sabo Romo no solo está ligado al bajo eléctrico, sino a toda una generación que creció con el sonido de Caifanes. Sin embargo, esta vez no es la música lo que lo coloca en el centro de la conversación, sino una confesión tan cruda como profundamente humana: su intención de recurrir a la eutanasia cuando llegue el momento.

Una decisión que va más allá de la salud

Lejos de tratarse de una enfermedad terminal o una urgencia médica, Romo plantea algo distinto: el derecho a decidir cuándo terminar su propia historia. Para él, la eutanasia no debería depender únicamente del sufrimiento físico, sino también de la voluntad personal.

El músico ha sido claro: no quiere convertirse en una carga para nadie. Sin pareja ni hijos, piensa en sus sobrinos y en la responsabilidad que podría recaer sobre ellos en su vejez.

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Las cicatrices detrás de la reflexión

La historia reciente de Sabo Romo también explica parte de su pensamiento. En los últimos años ha enfrentado episodios complicados:

- Perdió la vista de un ojo tras una agresión en la Ciudad de México.

- Ha sobrevivido a infartos.

- Reconoce que su cuerpo ya no responde como antes.

Estos eventos no solo han marcado su salud, sino su manera de ver el futuro. Más que miedo, lo que transmite es una búsqueda de control sobre su destino.

"Quiero tener la posibilidad de decidir"

La frase resume todo. Romo no habla desde la desesperación, sino desde la autonomía. Para él, el final de la vida debería ser una elección personal, libre de condiciones externas como el éxito, el dinero o incluso el estado físico.

Un debate que trasciende la música

Su postura también abre una discusión incómoda pero necesaria: ¿Debe una persona tener el derecho de decidir cuándo morir, incluso si no está enferma? Un debate que trasciende la música.

Las declaraciones del exintegrante de Caifanes han generado conversación en redes, medios y entre sus propios seguidores. No es para menos: la eutanasia sigue siendo un tema polémico en México, donde aún no es legal como tal, aunque existen mecanismos como la voluntad anticipada en casos específicos.

Lo que Romo plantea va más allá de lo legal. Es una reflexión sobre la dignidad, la independencia y el miedo —muy humano— a perder el control sobre uno mismo.

El rock también reflexiona

Durante décadas, Sabo Romo fue parte de una banda que marcó la identidad del rock mexicano. Hoy, su voz suena distinta: más introspectiva, más filosófica, quizá más honesta que nunca.

Porque al final, incluso las leyendas del rock enfrentan la misma pregunta que todos: ¿cómo queremos que termine nuestra historia?