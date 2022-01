Nombró a su hijo Lucifer, se queja de ciber ataques en su contra

Una madre se ha pronunciado después de recibir una reacción violenta por el nombre que eligió para su hijo después de aparecer en un debate televisivo sobre nombres de bebés.

Josie Barnes, de 27 años, llamó al debate en el programa de Jeremy Vine un programa de Reino Unido mientras discutían si era de mala educación criticar la elección del nombre del bebé por parte de las personas y menciono haber llamado Lucifer a su hijo de siete meses y también tiene una hija de seis años con seis segundos nombres.

La madre de dos hijos de Plymouth dijo que Lucifer apareció en su cabeza un día.

"No hubo ninguna inspiración para el nombre. He mirado muchos libros para bebés y me gustan los nombres inusuales. No me gusta tener los nombres estándar".

"Supuse que iba a tener una niña, así que elegí un nombre de niña porque somos una familia muy dominada por mujeres. Iba a llamarla Narnia, pero luego descubrí que iba a tener un niño.

"Me gustan los nombres que me gustan, puede que no sea adecuado para otras personas. Cuando elegí su nombre, sabía que a la gente no le gustaría, pero no depende de ellos".

Desde que hizo público el nombre de su hijo, la opinión se ha dividido en las redes sociales.

Una persona escribió: "Va a ser acosado toda la vida. Qué triste" y otra dijo "Pobre muchacho". Sin embargo, otros apoyaron el nombre Lucifer con un escrito: "Mi hijo se llama Lucifer, no tiene nada de malo en su nombre, nos encanta.

"En realidad significa barrera de luz, solo las personas de mente cerrada dicen que es el nombre del diablo y, de nuevo, solo las personas de mente cerrada lo intimidarán de la misma manera que llamar a su hijo Lilith o Damion, ambos nombres bíblicos, pero nadie dice nada al respecto".

Otro también escribió: "Creo que es un nombre encantador".