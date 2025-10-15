Andrew Garfield rompe el silencio sobre ‘The Amazing Spider-Man 3’

A diez años del estreno de El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro, el deseo de los fans por ver a Andrew Garfield completar su trilogía no ha disminuido. En redes sociales, campañas, cartas y teorías de multiverso han mantenido viva la esperanza de una tercera entrega protagonizada por su versión de Peter Parker. Sin embargo, el propio actor acaba de ofrecer una actualización que, aunque no es definitiva, sí pone en pausa el entusiasmo.

En una entrevista reciente con GQ, Garfield se refirió directamente a los rumores de The Amazing Spider-Man 3, afirmando:

“No va a pasar y no creo que alguna vez pase, pero es lindo que quieran que suceda.”

Aunque sus palabras suenan como un cierre, el tono del actor deja abierta una pequeña ventana. No negó rotundamente la posibilidad, lo que en el volátil universo Marvel podría ser significativo.

¿Por qué nunca se hizo la tercera película?

Tras El Sorprendente Hombre Araña 2, Sony tenía grandes planes: un universo expandido con películas de los Seis Siniestros, un spin-off de Venom e incluso una cinta sobre la juventud de Tía May. Pero las cifras no cumplieron las expectativas del estudio y las críticas fueron poco favorables. Los reportes de tensiones entre Garfield y altos ejecutivos de Sony terminaron por empujar la franquicia al limbo.

La salida fue un acuerdo con Marvel Studios para reiniciar al personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), esta vez con Tom Holland en el papel, dejando atrás la versión de Garfield.

¿Y ahora qué?

El entusiasmo por Garfield revivió en 2021 cuando apareció en Spider-Man: No Way Home, junto a Tobey Maguire y Holland. Su participación, que originalmente parecía un simple guiño, se convirtió en uno de los momentos más aclamados del multiverso arácnido.

Desde entonces, su nombre ha vuelto a circular entre los fans y medios especializados, especialmente con el panorama que plantea Avengers: Doomsday, una futura entrega que promete mezclar líneas temporales y universos. En ese contexto, el regreso de un Spider-Man más maduro y herido emocionalmente como el de Garfield podría encajar de forma natural.

Aunque The Amazing Spider-Man 3 no esté en desarrollo, el cariño por esa versión de Peter Parker sigue intacto. Tal vez su historia no se complete con una trilogía, sino con apariciones clave que le den un cierre digno en los momentos más críticos del multiverso Marvel.