Paulina Rubio acusada de inqui-okupa en lujosa mansión de Miami

Paulina Rubio en problemas: la demandan por más de un millón de pesos de renta

Paulina Rubio debe dos meses de renta de una casa en Miami y la deuda rebasa el millón de pesos. Paulina Rubio, de 54 años de edad, vuelve a tener problemas legales, pero en esta ocasión la demandan por 70 mil dólares de renta.

El 2025 ha sido complicado para Paulina Rubio, quien en mayo de 2025 fue denunciada por presunto maltrato a su hijo.

Demandan a Paulina Rubio por una deuda de 70 mil dólares de renta

Paulina Rubio rentó una lujosa mansión en Miami, pero no ha pagado dos meses de renta, los cuales equivalen a más de un millón 200 mil pesos. El dueño de la propiedad donde presuntamente Paulina Rubio vivió sin pagar renta presentó una denuncia en su contra por deber dos meses de renta.

La cantante fue acusada de 'inqui-okupa'; es decir, alguien que ocupa un inmueble sin cumplir su obligación como inquilina.

Hasta el momento, Paulina Rubio no ha dado detalles de la acusación en su contra y si llegará a un arreglo con el empresario que la demanda.