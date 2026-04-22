Mariana Rodríguez sorprende con anuncio de embarazo en redes sociales

El hogar de los García-Rodríguez se prepara para recibir a un nuevo integrante. Este miércoles 22 de abril, la titular de "Amar a Nuevo León" y el gobernador del estado sorprendieron a sus seguidores al confirmar que esperan a su tercer hijo, apenas nueve meses después de haberle dado la bienvenida a su pequeña Isabel.

Un anuncio cargado de ternura

A través de un emotivo clip en Instagram, la pareja compartió la noticia en compañía de sus dos hijas. Los puntos clave del anuncio fueron:

La gran revelación: Mariel, la hija mayor de tres años, fue la encargada de dar la primicia frente a la cámara al grito de que se convertirá en hermana mayor por segunda vez.

El primer vistazo: En las imágenes se observa a las pequeñas sosteniendo la fotografía del ultrasonido, confirmando el nuevo embarazo.

El mensaje: Bajo el lema "La mejor sorpresa de este mundo", la pareja expresó su gratitud por esta nueva etapa que llega de forma inesperada pero muy deseada.

Este anuncio cobra un significado especial debido a la transparencia con la que Mariana ha manejado su proceso de maternidad. En el pasado, la empresaria compartió abiertamente haber enfrentado diagnósticos médicos desalentadores que ponían en duda su capacidad para concebir una familia numerosa.

Pese a los retos y tras someterse a diversos tratamientos de fertilidad, la llegada de este tercer bebé refuerza la resiliencia de la "Chavacana mayor", quien siempre manifestó su anhelo de tener una casa llena de niños.

"A pesar de los pronósticos, mi deseo de ser madre siempre fue más fuerte". — Mariana Rodríguez Cantú.

Con este nuevo embarazo, la familia se expande rápidamente:

Mariel: Nacida hace tres años.

Isabel: Nacida en julio de 2025.

Tercer bebé: Se espera su llegada para finales de 2026.

La publicación ha generado una ola de reacciones en redes sociales, acumulando miles de felicitaciones en cuestión de minutos y posicionándose como tendencia nacional.