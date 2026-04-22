"Michael" divide a la crítica: elogios a su protagonista y cuestionamientos a su enfoque

El estreno de Michael, la película biográfica sobre Michael Jackson, ha generado una ola de reacciones mayormente negativas entre la crítica internacional, a pocos días de su llegada a los cines de América Latina el 23 de abril.

Diversos medios coinciden en que el filme, dirigido por Antoine Fuqua, privilegia el espectáculo musical por encima de una exploración profunda de la vida personal del artista, dejando fuera episodios controversiales que marcaron su trayectoria.

En contraste, la actuación de Jaafar Jackson ha sido ampliamente destacada como el principal acierto de la producción. Críticos señalan su notable parecido físico con el cantante, así como la precisión en sus movimientos y ejecución vocal, elementos que evocan la presencia escénica del llamado "Rey del Pop".

Sin embargo, estas virtudes no han sido suficientes para convencer a la mayoría de los analistas. Desde RogerEbert.com se calificó la cinta como una propuesta sin narrativa sólida, mientras que The Daily Beast la describió como un recorrido complaciente que evita abordar los aspectos más delicados de la vida del artista.

Uno de los puntos más criticados ha sido la exclusión de las acusaciones de abuso sexual que rodearon a Jackson. Publicaciones como Empire y Screen International consideran que esta omisión deja una visión incompleta, desconectada de la realidad.

Críticas a la narrativa de la película

En la misma línea, TheWrap calificó la producción como un ejercicio de control de imagen, mientras que The Guardian la definió como una obra poco dinámica que no logra profundizar en las complejidades del cantante ni en su infancia marcada por abusos.

Las críticas también alcanzaron la estructura narrativa. IndieWire señaló inconsistencias en el guion, y The Times la describió como un recorrido desordenado por la vida y obra del artista, destacando además la ausencia del personaje de Janet Jackson.

Reacciones mixtas de la crítica

A pesar de ello, algunos medios ofrecieron valoraciones más equilibradas. Variety consideró la película como una propuesta entretenida, mientras que AV Club resaltó cierto atractivo en su carácter predecible. Otros, como The Film Verdict, reconocieron que los números musicales representan el punto más sólido del filme, aunque insuficiente para sostener el conjunto.

La producción, respaldada por la familia Jackson y con acceso al catálogo musical del artista, recorre los primeros 26 años de vida del cantante y cerca de dos décadas de su carrera, en una apuesta que, pese a su ambición, no ha logrado convencer plenamente a la crítica.