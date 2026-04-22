Influencer Daniel Borjas es acusado de robo en Cancún

Un usuario denunció en TikTok al influencer Daniel Borjas por presunto robo en Cancún; el caso se volvió viral y generó debate en redes.

El influencer Daniel Borjas, identificado por su participación en el reality digital La Mansión VIP, se encuentra en el centro de la conversación en redes sociales luego de que un usuario lo señalara públicamente por presunto robo.

¿Cómo ocurrió el presunto robo?

La acusación surgió a través de un video publicado en TikTok por el usuario conocido como JBEL, quien narró una experiencia personal que rápidamente se viralizó y generó múltiples reacciones entre internautas.

Detalles de la denuncia

De acuerdo con el testimonio difundido en TikTok, los hechos se remontan al pasado 8 de abril, cuando el denunciante asegura haber conocido a Daniel Borjas en un antro en Cancún. Según su relato, tras convivir esa noche, fue invitado a reunirse con el grupo en el lugar donde se hospedaban. Posteriormente, el denunciante aceptó brindarles alojamiento en su departamento.