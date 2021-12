¡Nunca es tarde!; Termina la secundaria a los 95 años

En Argentina abuelito termina la secundaria a los 95 años

SDP NOTICIAS.- En Argentina, Ignacio Cervin terminó la secundaria a los 95 años de edad; la ceremonia de graduación se llevará acabo el día 9 de diciembre de 2021. Antes de terminar la secundaria, en 2018 cuando tenía 92 años de edad, el señor se convirtió en la persona más longeva en terminar la escuela primaria

.

Después de graduarse de la secundaria quiere seguir estudiando

El hombre más longevo en terminar la escuela primaria en Argentina, Ignacio Cervin, terminó la escuela secundaria a los 95 años de edad. Y en redes sociales su historia se esta haciendo viral ya que además de haber terminado la primaria y secundaria, el señor dijo querer continuar estudiando.

Pues a pesar de no saber qué va a ocurrir en el futuro ahora que terminó la secundaria, señaló le gustaría lograr hasta una licenciatura. Pues durante una entrevista para el canal ´Carolina TV´ el hombre contó que en su juventud no tuvo la oportunidad de seguir sus estudios. Pues además de que na había nadie que lo alentaba, la escuela no tenia escuela secundaria, solo llegaba hasta el quinto de primaria, grado que repitió en varias ocasiones.

"Cuando de chico no termine la primaria, nadie me alentaba en esos tiempos, había hasta quinto grado nomas" IGNACIO CERVIN

Ahora que tiene la oportunidad y que sus esfuerzos han sido reconocidos por el Ministerio de Educación de la Nación y por el gobernador, quien esta invitado a su graduación de secundaria, quiere continuar estudiando. Su Licenciatura después de la secundaria y preparatoria, comentó al medio, la haría en Agronomía puesto que mencionó desde pequeño ha estado en contacto con los animales y sabe como tratarlos.

"Me estaría gustando agrónomo, agronomía, como me crié en el campo conozco como cuidar animales" IGNACIO CERVIN

Durante su entrevista el hombre recién graduado de la secundaria alentó todos quienes vieran el programa a no rendirse con sus estudios. Y es que a pesar de la edad que se tenga el señor de 95 años de edad señaló "siempre hay algo más para aprender".