Paramount lanza tremenda oferta para quedarse con Warner Bros. y frenar a Netflix

La contienda por el control de Warner Bros. Discovery tomó un giro inesperado luego de que Paramount presentó una oferta directa a los accionistas de la compañía, elevando la presión sobre Netflix, que ya había avanzado con una propuesta inicial.

Aunque la posible compra por parte de Netflix generó revuelo, Paramount decidió responder con una jugada más agresiva: una oferta considerada "hostil" que no solo supera el monto propuesto por su rival, sino que además contempla la adquisición completa de Warner Bros. Discovery, y no únicamente sus divisiones de cine, televisión, HBO y HBO Max.

¿Qué implica la oferta de Paramount por Warner Bros Discovery?

Mientras Netflix ofreció 27.75 dólares por acción, Paramount elevó la propuesta a 30 dólares, buscando quedarse con todo el conglomerado. La estrategia llega después de que Warner Bros. ignorara la propuesta inicial de Paramount.

Detalles sobre la propuesta de Netflix y su respuesta

El panorama, sin embargo, no está definido. Si Warner Bros. decide seguir adelante con el acuerdo ya establecido con Netflix y obtiene el visto bueno de Donald Trump, la operación podría concretarse entre los próximos 12 y 18 meses, una vez que la empresa se desligue de Discovery.

Consecuencias de la posible compra de Warner Bros Discovery

Pero si Warner Bros. rompe su compromiso con Netflix para aceptar la oferta de Paramount, deberá asumir una multa millonaria. Ahora, la industria espera para ver cuál de las dos plataformas logrará finalmente hacerse con el control de Warner Bros..