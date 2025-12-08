El Dr. Mousseau explica el fenómeno de los perros azules en Chernóbil

El extraño caso de los perros azules de Chernóbil

Los perros callejeros que viven en la zona de exclusión de Chernóbil, cuyo pelaje se volvió azul brillante, probablemente obtuvieron su color al revolcarse en un baño portátil volcado, según voluntarios locales que cuidan de los animales.

Los perritos de color bígaro se volvieron virales en octubre después de que el programa Perros de Chernóbil compartiera en Facebook fotografías de tres perros con pelaje azul, que cuidan de los perros callejeros que viven en los alrededores del lugar del desastre nuclear de 1986 en Ucrania.

¿Cómo se volvieron azules los perros de Chernóbil?

Ahora, uno de los científicos detrás del programa, afiliado al Clean Futures Fund (CFF), una organización sin fines de lucro, ha hablado después de que se difundieran rumores de que los perros se volvieron azules debido a mutaciones radiactivas.

Los informes iniciales de CFF en TikTok generaron una oleada de comentarios en redes sociales que sugerían que esto podría ser una respuesta a la radiación en la región. Algunos incluso sugirieron mutaciones inducidas por la radiación y algún tipo de adaptación evolutiva al entorno local, declaró el Dr. Timothy A. Mousseau, de la Universidad de Carolina del Sur, en la publicación de Facebook de Perros de Chernóbil.

Nada más lejos de la realidad. De hecho, el tinte azul probablemente provenía de un baño portátil volcado donde los perros se revolcaban en las heces, como suelen hacer los perros (¡piensen en la caja de arena de un gato!)", añadió.

¡La coloración azul era simplemente una señal del comportamiento insalubre del perro! Como cualquier dueño de perro sabe, la mayoría de los perros comen prácticamente cualquier cosa, ¡incluso heces!, dijo Mousseau.

Detalles sobre el programa Perros de Chernóbil

El programa Perros de Chernóbil se ocupa del cuidado de unos 700 perros que viven dentro de la zona de exclusión de 18 millas cuadradas alrededor de la antigua planta nuclear desde 2017.

Los animales son descendientes de mascotas abandonadas cuando los residentes fueron evacuados tras el desastre en la planta.

Desde que los humanos huyeron de la región hace casi 40 años, la vida silvestre ha prosperado en la zona de exclusión.

Un estudio de 2024 descubrió que algunos perros de la zona habían desarrollado una mutación que les confería inmunidad a la radiación, la contaminación y los metales pesados.

La radiación en la zona de exclusión sigue siendo seis veces la exposición permitida para los trabajadores humanos, y los expertos dicen que el área no será habitable durante unos 3.000 años.