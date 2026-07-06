Harry Kane celebra victoria de Inglaterra sobre México en el Mundial 2026

Tras quedarse afónico por cantar a todo pulmón 'Wonderwall' de Oasis tras la victoria de Inglaterra sobre México en la ronda de los octavos de final del Mundial 2026, Harry Kane ha recuperado la voz.

Vía X, Harry Kane, de 32 años de edad, publicó un breve video de sí mismo para agradecer lo que llamó 'una noche perfecta'.

Harry Kane se mostró emocionado por el ambiente en el Estadio Banorte

Harry Kane manda mensaje a la afición tras derrotar a México en el Mundial 2026. Harry Kane se dijo feliz y satisfecho de haber sido parte de un partido tan especial, y es que desde que se percató del ambiente que se vivía en el Estadio Banorte, se sintió emocionado. Para el jugador, enfrentarse a México fue 'icónico' debido a que a nivel personal, tanto para Los Tres Leones, representó un gran reto superar la adversidad.

"Lo que es simplemente increíble es ser parte, para ser honesto. Es uno de mis juegos favoritos en la contienda, sin duda"

La victoria de Inglaterra sobre México fue un momento especial para Harry Kane y su equipo

Finalmente, agradece el esfuerzo y desempeño de sus compañeros, del personal técnico, así como el apoyo de la afición, ya que muchos se desvelaron para ver el partido en el que Inglaterra dejó fuera a México del Mundial 2026.