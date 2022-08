“Pienso casarme”: joven presume su “noviazgo” con una muñeca de trapo

Ciudad de México.- Un caso inusual está causando revuelo en redes sociales luego de que un joven asegurara que tiene como “novia” a una muñeca de trapo, la cual tiene por nombre Natalia.

La historia se hizo viral a través de TikTok por la cuenta del usuario @montbk5959l, el cual compartió un video del hombre que indica que, de no ser por la muñeca de trapo, él se sentiría solo y sin nadie.

“Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo”, indicó.

Tal y como era de esperarse, internautas comenzaron a reaccionar a la rara historia, pues el tiktoker ha llamado la atención por su estilo de vida junto a su “pareja” de trapo, ya que dice amarla y hasta piensa en casarse con ella.

“Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, aseguró.

No obstante, mencionó que estará con ella en lo que llega alguien real: “si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar. He aprendido a valorar el amor. Valórense ustedes también”.