VIDEO: ´La Oficina´ llega a México: Prime Video revela tráiler de su versión de The Office

La versión mexicana de The Office ya es una realidad. Bajo el nombre de ´La Oficina´, la icónica serie tendrá una adaptación nacional producida por Prime Video en colaboración con Amazon MGM Studios y Máquina Vega, proyecto que desde hace meses había sido confirmado y que ahora presenta su tráiler oficial, además de contar ya con una fecha de estreno.

Fernando Bonilla será el encargado de liderar esta nueva versión, que se suma a la lista de adaptaciones internacionales de la famosa comedia, creada originalmente en Reino Unido y popularizada a nivel mundial por su versión estadounidense.

La historia de La Oficina

La producción estará a cargo de Gaz Alazraki, quien funge como director y productor ejecutivo, mientras que Marcos Bucay será el showrunner. La Oficina estará disponible en Prime Video para México, Latinoamérica, Brasil y España.

A diferencia de otras versiones, la historia no se desarrollará en una empresa papelera. La adaptación mexicana se sitúa en Aguascalientes y gira en torno a un negocio familiar: Jabones Olimpo. La serie retrata la rutina diaria de los empleados, quienes deben lidiar con Jerónimo Ponce III, gerente regional de la empresa y un personaje que carece de las habilidades necesarias para dirigirla.

Expectativas sobre la serie

En un comunicado, Alonso Aguilar, responsable de Producciones Originales de Prime Video México, destacó que la serie reflejará la subcultura de los oficinistas mexicanos, la cual calificó como una de las más ricas y surrealistas. También aseguró que el talento creativo de Bucay y Alazraki dará como resultado una propuesta que sorprenderá a los seguidores de las versiones previas.

Aunque The Office estadounidense es la más conocida, esta adaptación mexicana estaría más cercana al espíritu de la versión británica, la original. Gaz Alazraki agradeció a Ricky Gervais y Stephen Merchant por confiarles el proyecto y avalar esta reinterpretación, la cual cuenta con el respaldo directo de los creadores de la serie original.

Por ahora, no se ha revelado el elenco completo ni la fecha exacta en la que La Oficina llegará al catálogo de Prime Video, pero la expectativa por esta producción continúa creciendo.