Reventa de boletos de BTS: Profeco actúa contra Ticketmaster

La reventa por boletos de BTS será sancionada por la Profeco, así se irá contra Ticketmaster.

Ante las denuncias de la reventa de boletos de BTS en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encabezada por César Iván Escalante Ruiz va contra Ticketmaster y sanciona esta práctica ilegal.

"Vamos a iniciar un procedimiento por infracción a la ley a Ticketmaster por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores".

César Iván Escalante Ruiz, procurador de la Profeco

Asimismo se sancionará a las plataformas internacionales de reventa como Stubhub y Viagogo por incurrir en prácticas abusivas y desleales ante la venta ilegal de boletos para conciertos de BTS, y por lo que la Profeco ya se está identificando domicilios en México para notificarles ante las faltas.

Por otra parte, la Profeco precisó los movimientos que ha realizado ante las demandas del ARMY para los conciertos de BTS en México que fue exhortar a Ticketmaster para informar anticipadamente.

Acciones de la autoridad ante la reventa de boletos de BTS en México

Así como visitas de verificación e instalación de ocho módulos en las inmediaciones del Estadio GNP, Palacio de los Deportes y puntos de venta en centros comerciales durante la preventa de boletos.

Profeco va por nuevos lineamientos contra Ticketmaster tras demandas por boletos de BTS

Luego del revuelo que se ha hecho ante las demandas de los boletos para los conciertos de BTS en México, el procurador César Iván Escalante Ruiz apuntó que se realizarán nuevos lineamientos contra Ticketmaster.

Dicha elaboración de lineamientos de la Profeco tiene como objetivos regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos en México, por lo que se pide claridad en:

Descripción clara del lugar, fechas y horarios.

Publicación, al menos 24 horas antes de la primera venta, del mapa y precios exactos de cada lugar.

Especificación del costo del boleto con el monto total a pagar, incluyendo todos los cargos.

Además de que la Profeco recordó que para los consumidores ya se habilitado un canal de comunicación exclusivo para denuncias de conciertos y espectáculos a través de correo electrónico en [email protected].