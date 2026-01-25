Toei Animation confirma nueva serie de Dragon Ball Super: The Galactic Patrol

Tras años de espera y teorías, Toei Animation finalmente ha confirmado la producción de una nueva etapa televisiva titulada Dragon Ball Super: The Galactic Patrol. Esta serie retomará la historia justo donde terminó el Torneo del Poder, lo que significa que por fin veremos adaptados al anime los arcos argumentales que hasta ahora solo vivían en el manga, como la intensa batalla contra el hechicero Moro o el arco de Granola.

Este movimiento marca el fin de una larga sequía de episodios inéditos en televisión, devolviendo a Goku y sus amigos al formato episódico que los hizo leyenda.

Además de la continuación, la franquicia lanzará un ambicioso proyecto de "limpieza de imagen". Bajo el nombre de ENHANCED Edition, la serie original de Super será reeditada y mejorada técnicamente.

Correcciones de animación: Se sustituirán los cortes de baja calidad que fueron criticados en su estreno original por secuencias de alta fidelidad.

Reedición técnica: Un tratamiento de color y fluidez adaptado a los estándares modernos de Toei.

Formato condensado: El primer arco, centrado en Bills, se lanzará en otoño de 2026 y constará de seis episodios de alto impacto visual.

Estos proyectos no solo celebran los 40 años de la saga, sino que sirven como un homenaje póstumo a Akira Toriyama. La intención es clara: modernizar la experiencia visual de los inicios de Super para las nuevas generaciones mientras se expande la narrativa oficial con material fresco y esperado.