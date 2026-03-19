Punch, el macaco viral, sorprende con nueva compañía en zoológico japonés

La historia de Punch, el bebé macaco del zoológico de la ciudad de Ichikawa, en Japón, sigue generando interés en redes sociales, ahora por su proceso de adaptación y la aparición de una nueva compañera en su entorno.

De acuerdo con información difundida por el New York Post, se trata de una hembra identificada como Momo-chan, aunque uno de los cuidadores del ejemplar señaló en entrevista que también es conocida como Moe. Ambos han sido vistos interactuando de manera cercana, compartiendo momentos de juego y contacto.

Las imágenes que circulan muestran a Punch junto a su nueva compañera, mientras continúa acompañado de su característico peluche de orangután, el mismo que ha sido parte fundamental de su desarrollo desde sus primeros días.

El pequeño primate ha ido integrándose gradualmente con otros macacos del zoológico, mostrando avances en su comportamiento social. Actualmente convive con ejemplares adultos, quienes han mostrado aceptación mediante gestos como caricias y abrazos, incluyendo su interacción con la hembra mencionada.

El uso del peluche fue implementado por los cuidadores como parte de un proceso de aprendizaje, con el objetivo de que Punch desarrollara habilidades como sujetarse correctamente, además de funcionar como un elemento para disminuir la ansiedad tras la ausencia de su madre.

A la par de su evolución, el caso de Punch también ha llamado la atención de grupos ambientalistas y defensores de animales, quienes han impulsado iniciativas para que el macaco sea trasladado a un santuario especializado.