Fans lamentan posible ausencia de Alfonso Obregón como Shrek

¿Shrek sin Alfonso Obregón? Actor de doblaje lo revela

A través de sus redes sociales, el actor de doblaje Alfonso Obregón, reveló si es que será la voz en español latino de Shrek para su nueva entrega, pues varios de sus fans han pedido que se respete al doblaje original que llegó desde la primera entrega.

¿Qué dijo Alfonso Obregón sobre su regreso?

Ante esto, recientemente Alfonso Obregón habló en sus redes sociales oficiales en donde dio a conocer cuál es la situación actual con respecto a las negociaciones para que sea la voz de Shrek.

En su perfil oficial de Facebook, Alfonso Obregón, voz icónica de Shrek en español latino, anunció que probablemente no regresará para la quinta entrega debido a desacuerdos por un salario justo y créditos por su trayectoria. Y es que cabe recordar que desde el año pasado, Obregón ha exigido dirigir el doblaje y tener un mayor reconocimiento; sin embargo, todo indica que no se llegó a un acuerdo entre el actor del doblaje y los estudios que traen a Shrek 5.

Confirmación de Eugenio Derbez como Burro

Mientras que por otro lado, Eugenio Derbez dio a conocer hace poco que sí volverá como Burro, lo que ha generado tensión en la producción de Shrek 5, programada para 2026.

De momento, la declaración de Alfonso Obregón ha provocado reacciones en redes, con la mayoría de los fans lamentando la posible pérdida de la voz original y también ha habido debates sobre el impacto en la taquilla.