Repartidor de Uber Eats rescata a una joven que estaba atrapada en el techo

Sabemos que actualmente una de las formas más efectivas de adquirir comida, son las plataformas de delivery. Pero un momento inusual causó furor en redes sociales, luego de que un repartidor de Uber Eats rescatara a una niña atrapada en el techo de una tienda de departamentos.

El clip, fue compartido a través de la cuenta de TikTok @voss_maggie, donde se puede observar como dice que está atrapada en el techo de su edificio de apartamentos sin nadie que pudiera ayudarla. Así qué cuando pidió el servicio de comida, lo ayudo a dirigirse hacia ella para que pudiera llegar hasta donde estaba y salvarla.

"5 estrellas y propina para Jeffrey, el mejor lugar de Uber en Manhattan", se puede leer en los subtitulo del vídeo de la chica.

@voss_maggie 5 stars and a good tip for Jeffrey the best uber eats delivery in Manhattan #nyclife #nycapartment #nycrooftop #apartmenthacks ? original sound - Maggie

En el vídeo, se muestra el momento exacto en el que el repartidor abre la puerta para bajar al apartamento, y la chica diciendo "gracias" con una tranquilidad al fin, mientras describe cuánto tiempo ha estado en el techo.