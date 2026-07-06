Star Fox llega a Nintendo Switch 2: Un gran espectáculo visual
Con gráficos de alta calidad y efectos visuales impresionantes, Star Fox se posiciona como un referente en la consola Nintendo Switch 2.
Reseña de Star Fox: Nintendo revitaliza la franquicia con un espectáculo visual
Star Fox demuestra que no es solo un remaster o remake, sino un gran juego que busca revitalizar la franquicia de Nintendo. Tras casi una década de ausencia, Star Fox llega al Nintendo Switch 2, con lo que muchos señalan es una reimaginación completa del legendario título de los 90´s.
Desarrollado por Velan Studios, esta entrega de Star Fox no intenta reinventar la rueda, sino que pule la fórmula clásica, revitalizando la franquicia para una nueva generación.
Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:
- Star Fox es un espectáculo visual
- Star Fox le da más profundidad a la historia
- Star Fox entrega un nuevo gameplay
- La rejugabilidad cubre el poco tiempo de duración de Star Fox
- El multijugador de Star Fox fue renovado
¿Qué ofrece Star Fox en esta nueva entrega?
Star Fox es un espectáculo visual. El juego se presenta como un verdadero escaparate gráfico para la consola de Nintendo. Destaca por sus texturas de alta calidad, una iluminación dinámica excepcional y efectos de agua que reaccionan en tiempo real.