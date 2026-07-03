Domino´s y KFC ironizan sobre PlayStation tras anunciar el fin de los videojuegos físicos

El anuncio de PlayStation de dejar de comercializar videojuegos en formato físico a partir de 2028 no solo generó debate entre la comunidad gamer y los coleccionistas, sino que también inspiró una serie de bromas por parte de reconocidas cadenas de comida rápida.

La compañía japonesa informó que el cambio aplicará para todas sus consolas y responde al crecimiento del consumo de videojuegos en formato digital. Según explicó, la mayoría de los usuarios ya adquiere sus títulos mediante plataformas digitales, por lo que considera que esta transición representa la evolución natural del mercado.

Pese a ello, la noticia provocó inconformidad entre quienes prefieren conservar sus juegos en disco o mantener colecciones físicas.

El anuncio de PlayStation genera reacciones mixtas entre gamers y coleccionistas.

En medio de la conversación, Domino´s Pizza UK aprovechó la tendencia para publicar un mensaje en la red social X con tono humorístico. En él, aseguró que a partir del 1 de abril de 2027 dejaría de elaborar pizzas físicas para ofrecer únicamente "pizzas digitales", las cuales podrían descargarse y disfrutarse solo con la imaginación.

La cadena continuó con la broma al señalar que incluso modificaría su tradicional frase publicitaria por una versión irónica: "¿Domin-oh-hoo-cuya-fue-esta-idea-tan-estúpida?", publicación que rápidamente se volvió viral y generó numerosas reacciones entre los usuarios.

Las cadenas de comida rápida aprovechan la tendencia para hacer bromas en redes sociales.

KFC también se unió a la conversación con otro mensaje satírico en la misma plataforma. La empresa anunció, en tono de broma, que dejaría de ofrecer su "formato físico" y que sus productos solo podrían consumirse mediante su aplicación en un supuesto "formato falso png".

La publicación también registró una alta interacción en redes sociales y contribuyó a que el anuncio de PlayStation se convirtiera en uno de los temas más comentados entre la comunidad de jugadores y usuarios de internet.

La transición al formato digital marca un cambio significativo en la industria de los videojuegos.