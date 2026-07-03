"Aquí no es así", de Caifanes, se convierte en el himno de la afición mexicana rumbo al duelo ante Inglaterra

A pocos días del enfrentamiento entre México e Inglaterra por los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, la canción "Aquí no es así", de Caifanes, se ha convertido en una de las principales expresiones de apoyo de la afición tricolor en redes sociales.

El encuentro se disputará el próximo domingo 5 de julio en el Estadio de la Ciudad de México, luego de que la selección mexicana avanzara a la siguiente ronda tras vencer 2-0 a Ecuador en ese mismo escenario.

La melodía, incluida en el álbum El Nervio del Volcán de 1994, ha sido utilizada en numerosos videos publicados por aficionados como una forma de alentar al combinado nacional antes del compromiso frente a Inglaterra.

La canción fue escrita por Alejandro Marcovich, Alfonso André y Saúl Hernández. De acuerdo con lo expresado por Marcovich en una publicación realizada el 30 de enero de 2017, la letra no fue concebida con un propósito de exaltar el patriotismo, sino para remarcar las diferencias entre los pueblos conquistadores y los conquistados en el territorio mexicano.

En ese mensaje, el músico recordó que la canción fue retomada durante una campaña de unidad impulsada en redes sociales con el hashtag #To2Unidos, en respuesta a las políticas migratorias promovidas en ese momento por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, expresó que le sorprendía que la letra hubiera despertado un sentimiento patriótico entre los mexicanos.

Actualmente, el tema ha adquirido un nuevo significado para los seguidores del Tricolor, quienes lo utilizan como una consigna de identidad y orgullo antes del enfrentamiento con la selección inglesa.

La canción se vuelve un himno de apoyo

En redes sociales, los videos suelen combinar el fragmento más popular de la canción con imágenes de jugadores ingleses, escenarios de Londres y el Estadio de Wembley. Posteriormente, cuando llega el estribillo de "Pero aquí no es así", aparecen escenas de celebraciones de la afición mexicana, festejos de la Selección Nacional, el Estadio Azteca y lugares emblemáticos como el Ángel de la Independencia.

La tendencia también fue adoptada por la propia Selección Mexicana. En su cuenta oficial de TikTok compartió un video con la canción de fondo, acompañado de imágenes de futbolistas como Gilberto Mora, Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Johan Vásquez, además del director técnico Javier Aguirre, entrenamientos del equipo y distintos símbolos representativos de México.

El respaldo que ha recibido la canción ha llevado incluso a que usuarios en redes sociales soliciten que suene en las bocinas del estadio durante el partido ante Inglaterra.

Repertorio musical de la selección

Actualmente, entre las canciones registradas por México para ambientar sus partidos figuran temas como "Son de la Negra", "El Rey", "Cielito Lindo", "Esto es México", "El sonidito", "La Chona", "El mariachi loco" y "México en la piel".

No obstante, el repertorio puede modificarse, ya que la FIFA es la encargada de aprobar la música que se reproduce en los estadios, tomando en cuenta tanto las listas enviadas por cada selección como la popularidad que las canciones alcanzan en redes sociales.