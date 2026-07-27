La Casa de los Famosos 2026: Fede Vigevani inicia su misión como infiltrado

Fede Vigevani debuta como el primer infiltrado en La Casa de los Famosos 2026. La gala de estreno de La Casa de los Famosos México 2026 no solo presentó a los 18 habitantes que protagonizarán la nueva edición del reality, sino que también reveló una sorpresa que promete cambiar la dinámica del juego desde el primer día.

El último en cruzar la puerta de la casa fue el influencer Fede Vigevani, quien recibió una misión distinta al resto de los participantes. Frente a Galilea Montijo y bajo las instrucciones de La Jefa, el creador de contenido descubrió que sería el primer habitante infiltrado en la historia del programa.

Esto significa que Vigevani no buscará ganar la competencia mediante nominaciones o pruebas tradicionales. Su permanencia dependerá de cumplir con éxito las órdenes que reciba del público sin que los demás habitantes descubran cuál es su verdadero papel dentro de la casa.

'No compites como el resto de los habitantes', fue el mensaje que recibió Fede Vigevani al ingresar al reality.

El público decide las misiones a través de WhatsApp

Una de las principales novedades de esta temporada es la participación directa de la audiencia en el desarrollo del juego. Mediante el canal oficial de WhatsApp del programa, los espectadores podrán elegir las tareas que deberá realizar el influencer argentino durante su estancia.

Para la primera misión, la producción presentó tres alternativas:

· Esconder el papel de baño.

· Ocultar los sartenes.

· Esconder el café.

La votación favoreció la primera opción, por lo que Fede Vigevani deberá desaparecer el papel de baño sin despertar sospechas entre sus compañeros. Aunque parece una tarea sencilla, representa el primer reto para mantener su identidad como infiltrado en secreto.

La dinámica convierte al público en un jugador más dentro del reality, ya que cada decisión podrá modificar la convivencia y generar situaciones inesperadas entre los habitantes.