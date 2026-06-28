"Lluvia" de críticas a Samuel García tras anunciar cerveza gratis para el Mundial en medio de crisis locales

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, intentó sorprender a la ciudadanía con lo que calificó como un anuncio "bomba": el reparto gratuito de cerveza durante dos días en los puntos oficiales de celebración de la Copa del Mundo. Sin embargo, la estrategia publicitaria se le revirtió de inmediato, desatando una oleada de reclamos y cuestionamientos en sus propias plataformas digitales.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal compartió entusiasmado el acuerdo alcanzado con una conocida firma cervecera:

"Noticia bomba, papá, acabo de amarrar con Grupo Modelo, vamos a regalar cerveza el domingo y lunes, tanto en el Parque Fundidora, como en el Parque del Agua y otras opciones como la Macroplaza."

Este polémico ofrecimiento coincide con los preparativos de una "fiesta naranja" organizada por el gobernador para dar la bienvenida a la fanaticada de los Países Bajos, selección cuyos colores coinciden de forma idéntica con la identidad visual de su partido, Movimiento Ciudadano.

La reacción de sus seguidores en Instagram no fue la esperada. En lugar de festejar la iniciativa, la comunidad le exigió al emecista abandonar el "modo fiesta" y concentrarse en las verdaderas problemáticas que aquejan a la entidad y al panorama internacional:

Crisis hídrica: Usuarios le recordaron con dureza el severo desabasto de agua potable que sufren los habitantes del municipio de García, exigiendo soluciones reales en lugar de bebidas alcohólicas.

Solidaridad internacional: Diversos internautas le sugirieron que utilizara la logística estatal para coordinar centros de acopio en apoyo a las víctimas de los severos terremotos registrados recientemente en Venezuela.

Sarcasmo e ironía: No faltaron los comentarios con tintes políticos y legales, donde algunos ciudadanos cuestionaron de manera irónica si la empresa proveedora de la cerveza terminaría contratando posteriormente los servicios del despacho jurídico familiar del mandatario.