FIFA Fan Festival Monterrey: Santos Bravos como invitado especial de Enrique Iglesias

Este fin de semana estará lleno de diversión, entretenimiento y música una vez más en el FIFA Fan Festival de Monterrey. Con la intención de atraer a una mayor audiencia, los organizadores, Apodaca Group y el Gobierno de Nuevo León, confirmaron la participación del grupo global de pop latino Santos Bravos en el concierto del próximo domingo 28 de junio.

La agrupación llegará a este magno evento con una distinción especial, al haber sido convocada directamente como "invitada especial" de la leyenda del pop Enrique Iglesias, lo que promete un momento único y electrizante sobre el escenario.

"Mis compadres de Santos Bravos tendrán su presentación especial en el mejor FIFA Fan Festival™ y todo COMPLETAMENTE GRATIS. Arránquense este domingo a disfrutar de este conciertazo en nuestro Parque Fundidora. ¡Ahí nos vemoooos!", aseguró Samuel García en sus redes sociales.

¿Qué pasará con Santos Bravos?

Integrado por Drew, Kauê, Alejandro, Gabi y Kenneth, el quinteto ha revolucionado la industria al fusionar el alma y la calidez de la música latina con la precisión técnica y el enfoque creativo característicos del K-pop. Provenientes de distintos rincones del continente, como México, Brasil, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos, sus integrantes representan a una nueva generación multicultural.

Este año, la agrupación surgió del reality show del mismo nombre. Entre los momentos más destacados de su trayectoria reciente figuran su debut en el Auditorio Nacional ante 10 mil fanáticos; su participación en la Semana de la Moda de París durante el desfile de Willy Chavarria; la presentación de su EP ´DUAL´ en Tecate Pa´l Norte Monterrey, así como su participación junto a Shakira durante el cierre de uno de sus conciertos en el Estadio GNP, ante 65 mil asistentes.