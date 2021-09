¡Se busca gato de peluche!; Niña ofrece un dulce y 20 pesos para recuperar a su peluche

Las redes sociales se han convertido en una buena plataforma para localizar desde personas hasta objetos como muñecos de peluche. Tal es el caso de una niña que publicó un cartel en Facebook donde ofrece una recompensa para poder recuperar su gato de peluche.

.

La niña señala que perdió a su muñeco de peluche cuando fue al cine

En el cartel se puede leer: "Se busca gato de peluche, es este. Se llama BB Jaguar. Ayuda". Además, la niña ofrece de recompensa un dulce y 20 pesos con la finalidad de recuperar su gato de peluche. En el cartel, la pequeña niña también detalla que perdió su gato de peluche el viernes 17 de septiembre de 2021.

"Fui al cine plaza a la plaza de ´Encuentro Fortuna´, lleve conmigo a mi peluche que tengo desde que soy bebé, tenía tres años cuando me la dieron", continúa el cartel de la niña.

"Al llegar a mi casa, me di cuenta que ya no estaba en mi mochila, yo creo que se me cayó, la extraño mucho porque es mi mejor amigo de toda la vida", agrega la niña en su cartel.

Al final, la niña ofrece un número telefónico para que la puedan contactar. "Por favor, encuéntralo", concluye el cartel de la niña.

.

El cartel de la niña buscando su muñeco de peluche se ha compartido 16 mil veces

El cartel de la niña donde ofrece una recompensa por su gato de peluche se ha compartido más de 16 mil veces en Facebook, pero todavía no ha podido recuperar a su muñeco. En la mayoría de los comentarios, los usuarios le desearon suerte a la niña para encontrar su gato de peluche.

"Ojala lo encuentre, mi hijita también carga siempre un gatito de peluche con él", "Favor de compartir para que sea localizado el BB jaguar y regrese con su dueña", fueron algunos de los comentarios.

Pero también hay quienes expresaron a los padres de la niña que deberían enseñarle a ´soltar´ y no ser tan apegada a las cosas.