Se hace pasar por su hija y cita a acosador; le da tremenda paliza

Los casos de acoso no ceden y por el contrario cada día se dan a conocer cada vez más casos en redes sociales; uno de los más recientes, y que se volvieron virales en las redes sociales, ha sido el de una madre que denunció a un hombre que acosaba a su hija de tan solo 13 años.

Al enterarse de esto, la mujer decidió tenderle una trampa al sujeto, de 38 años, y se hizo pasar por su hija para citarlo, momento que aprovechó para encararlo y golpearlo con el apoyo de otras mujeres que la acompañaban. La escena fue grabada y el video compartido en las redes, en donde se volvió viral en cuestión de minutos.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, en Argentina, en donde la madre de la menor decidió tomar la determinante decisión luego que se enterara que su hija adolescente era acosada y amenazada por el hombre mediante mensajes de WhatsApp.

En la grabación, de solo unos segundos de duración, se observa a la madre de la menor de 13 años enfrentarse al acosador y darle de golpes junto a otras tres mujeres que la apoyaron. En un momento del clip también se observa a un joven golpear en el rostro al hombre, quien terminó sin playera en el lugar.

Todo inició cuando la mamá descubrió que el hombre de 38 años le enviaba mensajes intimidatorios a su hija vía WhatsApp. Momento en el que decidió tomar cartas en el asunto y confrontar al hombre. Para ello se hizo pasar por su hija y lo citó en el centro de la ciudad en donde aprovechó para tundirlo a golpes.

Hombre negó las acusaciones

Los hechos, que fueron notificados a la policía Departamental de Punilla, ocurrieron el pasado miércoles 6 de abril, alrededor del mediodía, en la plaza San Martín de la ciudad de Cosquín. Sitio hasta donde arribaron elementos de la policía local quienes informaron sobre lo ocurrido.

"Al llegar personal policial constata y entrevista a una mamá que manifiesta que el joven que tenía estaba apresado por vecinos y el personal lo identifica. Se dan con esta persona mayor de edad, masculino y la mamá es de una joven menor de edad, que había sido amenazada por WhatsApp por el detenido", se dio a conocer en el informe policial.

Trasladaron al acusado a la comisaría

En el video, compartido en las redes, se ve al hombre, cuya identidad no fue difundida, negar ser el acosador al que se refería la mamá de la menor: "Si sos vos chabón, sos vos. ¿Dijiste que me ibas a matar vos a mi? ¿Dijiste que me ibas a matar hijo de pu/@?", le aseguraba la mujer al presunto acosador, mientras era retenido por otros familiares de la víctima.

Tras la llegada de efectivos policiales a lugar procedieron a detener al acusado quien en todo momento se excusaba de no ser el hombre que señalaba la mamá de la adolescente, ya que aseguraba que las mujeres estaban "confundidas". Trascendió que el hombre de 38 años era originario de Villa Santa Cruz del Lago y quedó detenido en la alcaldía de la ciudad de La Falda, en lo que se realiza la investigación correspondiente. Con información del Heraldo de México.