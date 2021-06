'Se pasa'... Mariana Rodríguez se burla del 'inglés británico' de Samuel García (video)

Trending

Mariana Rodríguez no pudo evitar reírse del gobernador electo al escucharlo hablar en inglés

El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, fue protagonista de un gracioso momento en redes sociales, que provocó las burlas de su esposa Mariana Rodríguez y se volvió viral.

Acá el próximo gobernador de Nuevo León, @samuel_garcias, presumiendo su "inglés británico".



¿No les recuerda a Peña Nieto? ?? pic.twitter.com/HIz38XmM5c — Dulce Fernanda Torres (@dulcefer12) June 28, 2021

A poco tiempo de tomar posesión, Samuel García se encuentra cumpliendo compromisos para atraer inversión y sacar adelante sus proyectos, por lo que comentó sobre su viaje rumbo a Washington, EU, donde tendrá una serie de reuniones para abordar temas como la reactivación económica; también visitará centros de investigación y cámaras de comercio.

.

"Rumbo a Washington DC, donde sostendré una serie de reuniones con congresistas y funcionarios para abordar temas trascendentales como la reactivación económica. Además, estaré visitando centros de investigación y cámaras de comercio", dijo en su cuenta de Twitter.

.

"Vamos a hablar del futuro, de las energías renovables, del comercio, de la seguridad, de la reactivación, nuevos proyectos, nuevos trenes... Van a ver, de mí se acuerdan, que van a ser seis grandes años de pujanza para todos y todas en Nuevo León y, obviamente, para México" SAMUEL GARCÍA

.

Enseguida, Samuel García quizo presumir a sus seguidores lo bien que habla inglés, idioma en el que, dijo, se realizarán todas sus reuniones en Estados Unidos:

.

"Yes, indeed, of course... The visit it´s gonna be in english, in british accent, which is better than yours"-SAMUEL GARCÍA

.

Al oír la provocación, Mariana Rodríguez no pudo evitar reirse del gobernador electo y terminó diciendo, "se pasa". En respuesta, Samuel García le dijo, en inglés, que no era divertido, entonces Mariana Rodríguez le dio muestra de lo que es hablar un buen inglés, diciéndole:

"Yes, it is. It´s hilarious"