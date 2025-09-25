Fans cuestionan nominación de Shiky en Casa de los Famosos: ¿Manipulación en juego?

¿Fraude y manipulación? Fans crean teorías tras nominación de Shiky en La Casa de Los Famosos

La reciente gala de nominación del famoso reality show La Casa de los Famosos México 2025 se ha convertido en un gran fenómeno dentro de las redes sociales, luego de que por primera vez todos los participantes quedaron nominados para eliminación, con excepción de Mar Contreras por ser la primera finalista. De frente al gran final, la noche del 24 de septiembre era clave para tratar de deducir quiénes librarían la próxima expulsión, que se llevará a cabo el domingo 28. Mientras todo parecía relativamente tranquilo, Shiky Clament sorprendió a todos con una presunta ´jugada maestra´.

La nominación del joven español fue contra Aarón, Abelito y Aldo, con lo que los subió a la placa de nominados con un mínimo de 4 puntos.

Pese a que, aparentemente, resultó ser una gran sorpresa, en redes sociales acusaron que fue una estrategia fraudulenta y de manipulación. Aunque algunos seguidores de este programa se vieron emocionados, otros comenzaron a armar teorías conspirativas sobre lo sucedido en la gala. Miles de usuarios en todo México indicaron que "fue más que obvio" que los organizadores del show le indicaron a Shiky cómo votar en la gala de nominación. Seguidores señalaron una serie de puntos clave que alimentaron las sospechas:

* Shiky entró a nominar sin sus característicos anteojos;

* Se vio nervioso durante el confesionario;

* Repartió los votos exactamente como lo sugirieron los panelistas.

Por la cuestión de los lentes de vista, se mencionó que probablemente se colocó un monitor frente a él: razón por la cual tuvo que haberse quitado los anteojos, para evitar que la pantalla se reflejara.