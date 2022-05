Su novio es un "Alien Invisible" que la abdujo de su apartamento

Una mujer que dice estar enamorada de un extraterrestre invisible dice que su amante intergaláctico es mejor en la cama que los "terrícolas".

La actriz Emanuela Rose, antes conocida como Abbie Bela, que vive en el este de Londres , dijo en This Morning que conoció al extraterrestre después de publicar en Instagram cómo preferiría salir con alguien de un planeta diferente que tener otra cita de Tinder.

Ella afirma que más tarde fue secuestrada de su apartamento en Canary Wharf por un OVNI que la envolvió en un rayo de luz amarilla.

Una vez a bordo, conoció a la tripulación alienígena antes de que le presentaran a su amante invisible, 'Emmanuel'. Emanuela, quien cambió su nombre para reflejar el del extraterrestre, dice que han estado saliendo durante un año y ahora quieren casarse.

Emanuela, quien dijo que los extraterrestres no tienen forma humana y son invisibles a los ojos, apareció en el programa con un extraterrestre verde inflable y dijo que el inflable es "solo un marcador de posición" y "una representación simbólica" de su pareja.

Cuando la coanfitriona de This Morning, Holly Willoughby, preguntó si la pareja comparte una relación física, Emanuela dijo: "Sí, tengo que decir que una vez que te vuelvas alienígena, te olvidarás de los terrícolas".

[Si] estás cansado de los hombres, te recomiendo los extraterrestres. ¿Cómo puedo poner esto? Los extraterrestres aman la luz y la energía pura. Así que ni siquiera podemos ir todo el camino que él puede ir porque me mataría.'

Además de hablar sobre su vida amorosa, Emanuela reveló que quería un mayor compromiso de su pareja y dijo que él también está listo para llevar la relación más allá.

"Él intentó y me propuso matrimonio, pero yo soy bastante tradicional", dijo. Así que quiero un anillo. Y él realmente no sabe qué es eso.

'Así que dije que quería una roca grande y él me consiguió algunos guijarros de la playa. Como simplemente no lo entiende. Así que básicamente no tiene dinero de la tierra. Así que solo espero que, con el tiempo, podamos ahorrar el dinero.

Ella agregó: "En comparación con los terrícolas, es como, multiplicado por un millón".

Muchos usuarios de Twitter quedaron desconcertados por el segmento, y algunos sugirieron que el programa estaba explotando al invitado.

Uno escribió: "Es genial ver que #ThisMorning vuelve a lo básico y tiene invitados con enfermedades mentales en el programa para que el público en general se ría".

Otro escribió: '¿Qué estoy viendo enamorado de un extraterrestre inflable? Esta mujer necesita ayuda, no publicidad. Este espectáculo definitivamente ha ido cuesta abajo en los últimos meses #ThisMorning.'

Y un tercero dijo: '¿Por qué, oh, por qué tienen gente así? Claramente necesita ayuda, es horrible. #Esta mañana.'