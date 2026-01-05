Avatar Fuego y Ceniza se mantiene como la más taquillera de Disney

Con Avatar: Fuego y Ceniza, Disney domina las tres películas más taquilleras del 2025.

Avatar: Fuego y Ceniza mantiene su buen paso en taquilla y le da un récord a Disney.

Lento pero seguro, así es la taquilla de Avatar: Fuego y Ceniza, la cual se mantiene en primer lugar en este inicio de 2026, además de que le consigue un récord a Disney para 2025.

Por su parte, Anaconda y Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados tuvieron una ligera remontada; al mismo tiempo que Five Nights At Freddy´s 2 se va con buenos números pese a las críticas.

Avatar: Fuego y Ceniza de Disney sigue dominando la taquilla

Gracias a la nula competencia, así como al gusto del público en general, Avatar: Fuego y Ceniza llegó esta semana a los 17 mil millones de pesos, siendo la tercera película de Disney de 2025 que lo logra. Junto a Avatar: Fuego y Ceniza tenemos a Lilo & Stitch y Zootopia 2 como las películas que han alcanzado y rebasado la meta, lo cual le da un récord para Disney.

Pues es el único estudio que logró eso con tres de sus películas en 2025, demostrando que la empresa va saliendo del bache en el que estaba desde hace unos años, a pesar de ciertas decisiones cuestionables con otras franquicias. Se mantiene la predicción de que será la menos taquillera de la trilogía, pero aún así alcanzará los 35 mil millones de pesos.

Anaconda y Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados sobrevivieron otra semana a Avatar 3

Quienes tuvieron un segundo aire en el fin de semana de Año Nuevo, fueron Anaconda y Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados, el cual les ayudó a sobrevivir a Avatar: Fuego y Ceniza.