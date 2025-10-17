Tiktoker invalida su pasaporte mexicano por error en sellos

Esta tiktoker invalidó su pasaporte mexicano por un error y se volvió viral

Por colocar sellos no oficiales en el pasaporte mexicano, tiktoker terminó invalidando su documento. Tiktoker se vuelve viral por invalidar su pasaporte debido a un error común entre viajeros.

La usuaria de TikTok Pao Águila compartió un video donde revelaba que su pasaporte mexicano quedó inhabilitado y le llovieron críticas.

Tiktoker se quedó sin pasaporte por un error común entre viajeros. Pao Águila narra que acababa de sacar su pasaporte válido por 10 años, pero este quedó inválido por colocarle sellos no oficiales. La tiktoker mostró su pasaporte con sellos que se colocan a turistas en zonas como Machu Picchu.

Enmiendas

Falta de hojas

Cubierta

Con anotaciones

Por lo que siempre se ha indicado que no se deben colocar sellos no oficiales en los pasaportes, ya que esto puede provocar:

Retención del documento por la Secretaría de Relaciones Exteriores o Consulado

Negar el acceso a otro país

Usuarios de TikTok mencionaron estas reglas en el video de Pao Águila, quien confirmó que ella no sabía sobre esta regla.

"Todo pasaporte o documento de identidad y viaje que presente alteraciones, enmiendas, que esté falto de hojas o cubierta o que contenga escritos o anotaciones u otros defectos que dificulten la completa identificación del titular, perderá su validez"

Reglamento para pasaportes mexicanos

Si el pasaporte presenta alteraciones o mutilaciones, serán retenidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores o la oficina consular.

Se recomienda a los viajeros no sellar su pasaporte con elementos turísticos y en su lugar, llevar una libreta específica para este tipo de sellos.