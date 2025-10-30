Despiden a trabajador del Estadio Azteca por difundir videos de la remodelación rumbo al Mundial 2026

El Estadio Azteca, actualmente en proceso de renovación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, se vio envuelto en polémica luego de que un trabajador fuera despedido por compartir imágenes de las obras en redes sociales.

Identificado en plataformas como TikTok bajo los nombres Fer Rubio o Fer Blond, el empleado había publicado videos y fotografías que mostraban el progreso interno de la remodelación, incluyendo áreas en construcción y modificaciones estructurales. Las publicaciones se viralizaron rápidamente entre aficionados que esperaban conocer los avances del recinto.

De acuerdo con el propio trabajador, el área de Recursos Humanos lo contactó para informarle sobre un presunto acuerdo de confidencialidad que habría firmado al inicio de su contrato, aunque él asegura no haber recibido documentación sobre ello. Aun cuando se comprometió a no difundir más material, su relación laboral fue terminada de forma inmediata. La empresa le entregó su liquidación completa, lo que sugiere que el despido fue considerado justificado.

El incidente provocó reacciones encontradas en redes sociales: mientras algunos usuarios calificaron la medida como excesiva, otros señalaron que la difusión de material restringido viola las políticas del proyecto. También surgieron críticas sobre la falta de transparencia en una obra de gran inversión financiada con recursos públicos y privados.

La remodelación del Estadio Azteca —cerrado temporalmente desde 2024— busca adecuarse a los estándares de la FIFA, con mejoras en accesibilidad, tecnología, iluminación y capacidad para cerca de 87 mil espectadores. Su reapertura está prevista entre finales de 2025 e inicios de 2026.

El caso de Fer Rubio pone de relieve la tensión entre el interés público por conocer el progreso del icónico recinto y el control informativo que ejercen las instituciones involucradas en uno de los proyectos más emblemáticos rumbo al Mundial 2026.