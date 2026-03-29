Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos en la comunidad católica

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa y es una de las celebraciones más significativas para la comunidad católica en todo el mundo. Esta fecha conmemora la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, donde fue recibido por la multitud con palmas y ramos de olivo, símbolo de paz, esperanza y reconocimiento. ??

De acuerdo con los Evangelios, Jesús ingresó a la ciudad montado en un humilde burrito, mientras la gente extendía mantos en el camino y agitaba ramas, proclamándolo como rey. Este acto, cargado de simbolismo, representa no solo un momento de gloria, sino también el inicio del camino hacia su pasión, muerte y resurrección.

Con el paso del tiempo, esta tradición se ha mantenido viva en iglesias de todo el mundo. Durante esta jornada, los fieles acuden a templos para la bendición de ramos, que posteriormente colocan en sus hogares como signo de protección y fe.

El Domingo de Ramos no solo recuerda un hecho histórico, sino que invita a la reflexión espiritual, al compromiso con los valores cristianos y a vivir con humildad, tal como lo hizo Jesús en aquel día que marcó el rumbo de la historia. ?