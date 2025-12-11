VIDEO: ¡Supergirl despega! Revelan el primer tráiler de la nueva película de DC Studios

Warner y DC finalmente compartieron el primer avance de Woman of Tomorrow, la película que pondrá en el centro a Supergirl, encarnada por Milly Alcock. La actriz dará vida a Kara Zor-El, prima de Superman, quien ya había sido presentada en la escena final de la reciente cinta dirigida por James Gunn.

En aquella secuencia, Kara aparece estrellándose en la Fortaleza, visiblemente desorientada y bajo los efectos del alcohol, lo que confirma además que es la dueña de Krypto. Su abrigo, un elemento destacado en su llegada, apunta directamente a la trama inspirada en Woman of Tomorrow. Según comenta Clark en el filme, su prima había viajado a un sistema solar con un sol rojo, un entorno donde los kryptonianos pierden sus habilidades debido a la ausencia del sol amarillo que las alimenta.

¿Qué desafíos enfrenta Supergirl?

Este contexto introduce a una Supergirl emocionalmente extraviada, con deseos de escapar y sin un propósito definido, dando paso a una historia centrada en su búsqueda personal y en el descubrimiento de su verdadera identidad.

El tráiler muestra a Kara enfrentando los desafíos de esta travesía interior, con una personalidad más impulsiva e irreverente, pero manteniendo una profundidad humana que contrasta con su poderoso origen. Una de las sorpresas más comentadas del avance es la aparición de Jason Momoa como Lobo, dando pie a una ola de reacciones.

Estreno y futuro de DC

La película de Supergirl tiene programado su estreno para el 26 de junio de 2026, fortaleciendo el nuevo rumbo que DC está construyendo en el cine.

¿Quién es Milly Alcock?

Amelia May "Milly" Alcock, nacida el 11 de abril de 2000 en Sídney, Australia, alcanzó fama internacional gracias a su papel como la joven Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon (2022). Antes de su aparición en la precuela de Game of Thrones, ya era reconocida en su país por su trabajo en la serie Upright, actuación que le valió una nominación a los premios AACTA. Su carrera continúa creciendo, ahora con su incorporación al Universo DC en el rol de Kara Zor-El.