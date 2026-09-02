HBO Max lanza nuevo tráiler de Harry Potter: ¿Qué novedades trae?

HBO Max sorprende con nuevo adelanto de la serie de "Harry Potter"

El segundo tráiler muestra por primera vez a varios de los profesores de Hogwarts y adelanta algunos de los elementos mágicos que aparecerán en la historia.

Falta menos para que se estrene en streaming la nueva serie de "Harry Potter" que produce HBO Max junto a J.K. Rowling, por lo que este miércoles se dio a conocer el segundo tráiler del proyecto, en el que se pudo conocer más sobre cómo lucirán los maestros y Hogwarts.

El adelanto permite ver al personaje de "Harry Potter", interpretado por Dominic McLaughlin; a "Ron Weasley", interpretado por Alastair Stout; y a Arabella Stanton como "Hermione Granger", llegando a Hogwarts para participar en la ceremonia de selección, donde son asignados a Gryffindor.

La serie se basa en 'La piedra filosofal'

Las novedades de este avance comienzan con los primeros vistazos oficiales de los personajes de los profesores, quienes son clave en la lucha que comienza el niño mago contra su máximo enemigo.

Fecha de estreno y episodios

Para esta primera temporada se adaptó el libro "Harry Potter y la piedra filosofal", historia con la que precisamente comenzó la introducción al mundo mágico hace años. Solo que será contada en ocho episodios.

La serie llegará el próximo 25 de diciembre, lo que será clave para el debut de la versión en streaming del exitoso filme de 2001.

Otra de las sorpresas del avance es la aparición de "Snape", debido a que el actor Paapa Essiedu fue elegido para dar vida al misterioso maestro de Pociones.