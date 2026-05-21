Trump despliega 5 mil tropas en Polonia tras críticas a Europa

Trump anuncia envío de 5 mil tropas militares de EU a Polonia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reculó y anunció el despliegue de 5 mil soldados en Polonia, una semana después de haber cancelado el envío de efectivos a ese país en medio de sus críticas a los aliados europeos por su postura en la guerra en Irán.

"Basado en la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el orgullo de respaldar, y nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5 mil tropas adicionales a Polonia."

Acciones de la autoridad

EU busca que Europa asuma más responsabilidad con reordenación de tropas

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el martes que su país no retirará a todos sus efectivos militares de Europa, sino que busca reasignarlos para priorizar la seguridad de Washington y alentar que los europeos tomen más responsabilidad en su defensa.

"No estamos hablando de retirar a todas y cada una de las tropas estadounidenses de Europa. Estamos hablando de reasignar algunos recursos de una manera que maximice la seguridad estadounidense. No creo que eso sea malo para Europa, eso los alienta a asumir una mayor responsabilidad", dijo Vance a periodistas en la Casa Blanca.

El número dos de la Administración estadounidense insistió en que su país "no puede ser el policía del mundo" y lo que intentan es ser "buenos aliados".

"El presidente (Donald Trump) no ha dicho, aunque podría haberlo hecho, que vaya a retirar a todas las tropas de Europa. Sin embargo, Europa debe valerse por sí misma", indicó Vance sobre la orden de Trump de retirar 5 mil militares de Alemania, un gesto interpretado como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz.

El mandatario republicano llegó a insistir días después en que esta reducción podría ser mayor y adelantó a principios de mes que estaría considerando la posibilidad de retirar a militares también de Italia, después de que la primera ministra, Giorgia Meloni, defendiera al papa León XIV frente a los ataques del estadunidense.